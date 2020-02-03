أوّل مستشفى مُخصَّص لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في الصين

انتهت عمليات بناء مستشفى طوارئ يضم ألف سرير أُنشئ خصيصا لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في الصين، وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن "هووشينشان" (Huoshenshan)، الذي شُيّد في نحو 8 أيام فقط، أصبح جاهزا لاستقبال المرضى اعتبارا من يوم الاثنين 3 فبراير.

وتبلغ مساحة المستشفى 269 ألف قدم مربعة، وهو واحد من مبنيين جديدين أُنشئا في ووهان، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ العالمية.

وتقوم السلطات الصينية ببناء مستشفى ثان على بعد نحو 25 ميلا من "هووشينشان"، يسمى "ليشينشان" (Leishenshan). ومن المتوقع افتتاح المستشفى، بسعة 1600 سرير، الأربعاء المقبل.

واعتمد التصميم الخاص بالمباني على مستشفى في بكين، بُني عام 2003 للمساعدة في التصدي لوباء "السارس"، الذي انتشر في أكثر من عشرين دولة وأصاب 8 آلاف فرد. وخلال تفشي "السارس"، عمل ما يقرب من 4 آلاف شخص ليلا ونهارا لبناء المستشفى، في 7 أيام.

وحسبما ورد، استُدعي مهندسون من جميع أنحاء البلاد، للمساعدة في تسريع بناء المرافق الطبية المؤقتة. وستتزود المنشآت بإمدادات من المستشفيات الأخرى، أو تطلبها من المصانع.

ووصلت المستشفيات في مدينة ووهان، التي خضعت للحجر الصحي بعد بدء انتشار المرض القاتل من سوق للحوم، إلى نقطة الانهيار مع ظهور لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين ازدحام الممرات بالمرضى وصراخ الموظفين مع تأزم الأمور.

يأتي افتتاح المستشفيين الإضافيين كحل إغاثة لكل من الأطباء والمسعفين الطبيين، حيث قيل إن الأطباء والمسعفين في الصين يتعرضون للهجوم من قبل المرضى المصابين بالهلع.

قد يهمك ايضاً:

قائمة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد ظهوره فى الصين مجددًا

إليك أبرز المعلومات عن فيروس كورونا بعد ظهوره فى الصين