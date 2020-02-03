ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 304 ووفاة مصاب في الفلبين

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 304 حالة في البلاد بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وقالت لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد، إنّ وتيرة تفشّي الفيروس تسارعت إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 14 ألفا و380 مصابًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية نقلا عن بيانات رسمية.

وأعلنت الفلبين، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان، كما أفادت إدارة الصحة الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، وأضافت الإدارة أن الرجل (44 عاما) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي أمس السبت.

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