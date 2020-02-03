شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن إجراء تجارب سريرية لأدوية مضادة لفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤسسات طبية عديدة تجري تجارب سريرية على أدوية مضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة سونج شو لي- في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، اليوم، الاثنين، إن التجارب السريرية تهدف لدراسة سلامة وفاعلية الدواء، مشيرا إلى أنه يجري حاليا جمع معلومات وبيانات عن التجارب السريرية لدواء "لوبينافير" ودواء "ريتونافير" وأدوية من الطب الصيني التقليدي.

وفي سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ييند، إن هناك إمدادات من 11 دولة علاوة على منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) للوقاية من فيروس "كورونا" والسيطرة عليه، وصلت إلى الصين ظهر أمس الأحد.

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وأضافت يينج، أن الدول المتبرعة بينها: كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وفرنسا وباكستان وكازاخستان والمجر وبيلاروسيا وإندونيسيا.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للأقنعة الطبية والسترات والنظارات الواقية.