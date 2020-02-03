مدبب وثعبانى ودائرى.. تعرف على أشكال الفيروسات وأنواعها.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروسات من أخطر المشاكل الصحية التى تهدد الحياة، ويعتبر آخرها انتشار فيروس كورونا، وهو الوباء الذى يخشى الكثيرون الإصابة به، وانتشر الفيروس أول مرة فى الصين وأصيب الآلاف وتوفى المئات بسبب الفيروس، وحتى الآن لم يتم اكتشاف علاج للمرض. وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 أشكال وأنواع الفيروسات حسب ما ذكرها موقعا virology ، newscientist فيروس كورونا فيروس كورونا

كورونا فيروس كورونا عبارة عن شكل كروى محاط بنتوءات وشعيرات فى كل الجوانب، ابرز أعراض المرض هى ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالعطس والسعال. فيروس الأنفلونزا فيروس الأنفلونزا

الانفلونزا يكون شكله كرويا مغلفا بطبقة خارجية عبارة عن غشاء شحمى مأخوذ من الخلية التى يتكاثر فيها الفيروس، تنتقل العدوى من شخص لآخر عن طريق الرذاذ والسعال والعطس، لذلك ينصح بتجنب العدوى بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين. فيروس أيبولا فيروس أيبولا

الايبولا Advertisements فيروس أيبولا من الفيروسات الشهيرة التى تنتقل عن طريق ملامسة الحيوانات المصابة بالمرض او ملامسة الاسطح الملوثة التى لمسها الشخص المصاب، ويكون فيروس الايبولا على شكل شريط طويل. فيروس الحصبة فيروس الحصبة

الحصبة من أشهر أنواع الفيروسات المعروفة وفى الغالب تصيب الاطفال مما يسبب حمى شديدة وسعال والتهابات فى الحلق والعين، ويكون شكل فيروس الحصبة دائرى وملئ بالنتوءات. فيروس النكاف فيروس النكاف

النكاف من الأمراض الفيروسية التى تصيب الغدد وتسبب التهاب وتورم شديد مع فقدان الشهية وألم عام فى الجسم، قد يؤثر المرض على القلب والسمع والبنكرياس، ويكون شكله عشوائى وبه فراغات ضيقة.

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