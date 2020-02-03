مغص الحمل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:43 مساءً - مغص الحمل الذي غالبا ما تشعر به المرأة أثناء الشهور الأولى من الحمل يرجع سببه لحدوث بعض التغيرات في جسمها، كما أنه أحياناً قد يكون بسبب عوامل نفسية ، وقد يتشابه إلى حد كبير مع مغص الدورة الشهرية مما يجعل كثير من النساء تخطئ في تحديد سببه، لأنه غالباَ ما يكون مصاحباً لعدة أعراض أخرى ، لذا يجب أن تقوم المراة التي تعاني من مغص ويراودها الشك في الحمل بإجراء فحوصات طبية للتأكد من وجود وسلامة الحمل.

طبيبة النساء والتوليد أمل السلوان تستعرض أهم الأعراض لمغص الحمل في الشهور الأولى وتلخصها في التالي ....

هرمون البروجيسترون

مع بداية الحمل يحدث إرتفاع في هرمون البروجيسترون في جسم المرأة الحامل والذي يتسبب في شعورها بالإمساك والغازات، مما يؤدي للشعور بالمغص.

الإخصاب

عملية الإخصاب أو التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم لدى المرأة ، يتسبب في حصول مغص في نتيجة انغراس البويضة الذي يكون مصحوبا في بعض الأحيان بنزف بسيط وألم .

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زيادة حجم الرحم

وهذا يتسبب في الضغط على الأمعاء والمعدة والمثانة والأعضاء الداخلية المقاربة له، مما يؤدي للشعور بالانتفاخ والمغص أثناء الحمل.

الأعراض المصاحبة لمغص الحمل في الشهور الأولى

الغثيان و القيء: المرأة منذ بداية الحمل تبدأ حاسة الشم لديها بالوصول إلى أعلى درجات قوتها و ذروتها، لذلك فأي رائحة قد تصيبها بالغثيان وعدم القدرة على تقبلها، كما أن ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين أحد أسباب الإصابة بالغثيان.

النزيف البسيط: ليس بالأمر المقلق فالكثير من النساء تعاني من خروج الدم خصوصا في الأشهر الأولى من حملها، ويكون كثير قليلا في أول شهرين ثم بعد ذلك يبدأ بالاختفاء وعدم ظهور أي نقطة دم إلى وقت النفاس.