أطباء الصين يكافحون كورونا والإرهاق.. وإشادات ببسالتهم

يخوض العاملون في قطاع الصحة بالصين معركة شرسة، تحولوا خلالها إلى جنود يواجهون الموت في محاولة قهر فيروس "كورونا" القاتل، الذي أودى بحياة العشرات وأصاب الآلاف حول العالم.



وفي هذا السياق نشرت صحيفة "الشعب اليومية" الصينية صورا مؤثرة، لأطباء وممرضات يفترشون الأرض وينامون على الكراسي بعدما أنهكهم العمل الدؤوب، للإشادة بجهدهم وتوجيه التحية لهم.

وبكلمات معبرة قالت الصحيفة: "لقد كانوا يقاتلون من أجلنا.. يحاربون الفيروس.. إنهم آباء وأمهات وأبناء وبنات.. إنهم يحبون الحفاظ على الأشياء نظيفة ومرتبة".

وأضافت: "ولكن في هذه المرحلة الحاسمة.. أوضاع النوم كهذه يمكن أن رؤيتها في كل مكان".

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وتابعت: "إنهم أطباء وممرضات، ولكن عندما جاء الفيروس بدأوا في استخدام بدلات الوقاية الطبية كدروع، لحماية المرضى من الموت".

وأردفت: "لقد واجهوا الموت والفيروس بأنفسهم، ويتعين علينا أن نشيد بهم ونوجه إليهم تحيتنا!".

وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 361، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و200 حالة.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.