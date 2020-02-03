إثيوبيا تشتبه في 4 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

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العين الإخبارية - أديس أباباالإثنين 2020/2/3 04:48 م بتوقيت أبوظبي
فحص المسافرين بمطار بولي الدولي لاكتشاف كورونا
أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، احتجاز 4 حالات جديدة للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينهم صيني و3 إثيوبيين.
وقالت وزارة الصحة الإثيوبية، في بيان، إن الحالات المشتبه بها احتجزت في المستشفيات، 3 في "بولي تشفي" بأديس أبابا والرابعة في مدينة "أكسوم" شمال البلاد.
وأوضحت الوزارة الإثيوبية سحب عينات من المشتبه بهم، مضيفة أن من المقرر إرسالها إلى جنوب أفريقيا للتأكد من إصابتها بالفيروس الغامض من عدمه.
ودعت السلطات الإثيوبية المواطنين للإبلاغ فورا عن أي شخص تظهر عليه أعراض المرض، أو التوجه به إلى أقرب مركز صحي.
بالنسبة للحالات التي احتجزت الثلاثاء للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، أوضحت الوزارة أن العينات التي أخذت منهم وأرسلت إلى جنوب أفريقيا أظهرت خلوهم من المرض.
كان معهد الصحة العامة الإثيوبي أكد اتخاذ أديس أبابا التدابير الوقائية ضد الفيروس الجديد، منها فحص المسافرين بمطار بولي الدولي والتحقق من درجة حرارة الركاب الذين يصلون إلى المطار، فضلا عن زيادة الوعي بالفيروس وطرق الوقاية.
ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 361، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفا و200 حالة.
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