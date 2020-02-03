وصول طائرة مصرية تقل عائدين من ووهان الصينية إلى العلمين

وصلت طائرة مصرية تقل عائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى مطار العلمين الدولي غربي الإسكندرية، الإثنين، وعلى متنها 301 راكب.

وقالت مصادر بالمطار إنه تقرر عزل جميع الركاب بالإضافة إلى طاقم الطائرة لمدة ١٤ يوما تحت الملاحظة الدقيقة، وكذلك كل من تعامل معهم منذ دخولهم الطائرة حتى منطقة الحجر الصحي.

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وأضافت المصادر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على الوجود بالمطار للإشراف على استقبال ركاب الطائرة ومتابعة إجراءات الحجر الصحي عليهم.

يذكر أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى المصري، تفقد الطائرة، الأحد، والتقى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة واطمأن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بجميع المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية؛ حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة حتى وصوله إلى أرض الوطن لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

وشدد وزير الطيران المصري على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية الدقيقة، وضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتى الطيران المدني والصحة والسكان وفقاً لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات، وتدريب وتلقين العاملين بجميع الإرشادات والتعليمات الوقائية.