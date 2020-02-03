شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى جرعة تناسبك..حالات يجب فحصها قبل التخدير الكلى وآثار جانبية للبنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخدير الكلى "البنج" من الاساسيات عند اجراء أغلب العمليات الجراحية حيث إنه يساعد الإنسان على فقدان الوعى لفترة قصيرة وهى مدة إجراء العملية حتى لا يشعربألم فى الجراحة، ولكن لا بد أن يتم التخديرعلى يد طبيب متخصص لإعطاء الجرعة المناسبة حسب حالة الطبيب ووزنه وعمره، فالجرعات الخطأ فى البنج تهدد حياة المريض بالخطر.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الأثار الجانبية التى تنتج عن البنج ويتعرض لها المريض بعد إجراء العملية الجراحية وهى:

الأثار الجانبية للتخدير الكلى

1: بعد إجراء العملية الجراحية قد يتعرض المريض للغثيان الشديد وقد يستمرلمدة يومان وذلك نتيجة التخدير الكلى، وهنا يصف الطبيب الأدوية المضادة للغثيان.

2:جفاف الفم والتهاب الحلق مع وجود بحة فى الصوت، من المشاكل التى يواجهها المريض نتيجة التخديرالكلى.

3:الشعور بالقشعريرة والبرودة الشديدة وقد يستمر ذلك لمدة ساعات بعد اجراء العملية الجراحية وخصوصا عند كبار السن.

4:يواجه المريض ألم شديد فى العضلات والمفاصل، وقد يختفى مع الوقت وبعد تناول الأدوية المسكنة التى يصفها الطبيب.

5:يواجه المريض مشاكل فى المثانة وصعوبة فى التبول لفترات قصيرة وقد تختفى مع الوقت.

6:الدوخة والدوار الشديد وهنا ينصح الطبيب بالإكثارمن شرب السوائل لتخفيف الألم والدوار.

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حالات يجب فحصها قبل التخدير الكلى

التخدير الكلى أمن ولكن هناك بعض الحالات التى يجب أن تخبرالطبيب بحالتها قبل إجراء العملية أوتناول التخديرالكلى منعا لحدوث أى مضاعفات على صحتهم وهم:

1: مرضى السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم لا بد من الفحص الجيد لهم قبل التخدير وإجراء العملية.

2:مرضى الضغط المرتفع، قد يتعرضون لأثار جانبية أثناء إجراء العملية فلا بد من الفحص قبل التخدير الكلى.

3:مرضى السكر، لا بد من قياس نسبة السكر فى الدم وضبطه قبل التخدير أو إجراء العملية.

4: لمن يعانون من مشاكل فى الرئة والكلى ينصح بالفحص الكامل قبل التخديرالكلى وإجراء العملية الجراحية.

5:للمدخنون والمفرطون فى تناول المشروبات الكحولية، يجب يان يفصحهم الطبيب جيدا لتحديد الجرعة المناسبة من البنج.