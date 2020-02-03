حرق الدهون وخسارة 4 كيلو في 4 ايام فقط

لا يمكن نسف الدهون وخسارة الوزن الا اذا تم تناول اطعمة صحية مع عدم المبالغة في استهلاك تلك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات. كذلك يجب اتباع عادات حياتية صحية منها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء. كذلك يمكن الوصول الى النتيجة نفسها اي نسف الدهون التي تتجمع في الجسم في مدة قصيرة جداً اذا تم اتباع حميات موقتة منها حمية الموز والحليب الفعالة والسريعة.



لا يمكن نسف الدهون بسهولة من دون الامتناع عن تناول الاطعمة التي تحتوي عليها وعلى نسبة مرتفعة من السكريات الصناعية. كذلك من المفيد اتباع هذا الرجيم الفعال لمدة 4 ايام فقط وهو ما يساعد على خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات فقط. ولهذا يمكن اتباع هذا البرنامج.

الفطور الاول. ثمرة موز، كوب من الحليب الفاتر الخالي من الدسم.

وجبة خفيفة. 3 اكواب ماء.

الفطور الثاني. ثمرة موز مع كوب حليب من دون دسم.

وجبة خفيفة. 3 اكواب ماء.

العشاء. كوب يحتوي على مخفوق الموز مع الحليب الخالي من الدسم.

نصائح لنجاح الرجيم



من اجل نحت الجسم واذابة الدهون بنجاح في 4 ايام من الافضل اتباع هذا البرنامج مع الالتزام ببعض النصائح.

1 قد يسبب هذا الرجيم في اليومين الاولين الشعور بالتعب وفقدان التوازن. وفي هذه الحالة يمكن تناول وجبة عادية شرط الا تحتوي على الدسم والسكر.

2 يجب الحرص على عدم اتباع هذا الرجيم في مرحلة الدورة الشهرية منعاً للإصابة بفقر الدم او لحدوث النقص في بعض المعادن الضرورية مثل الزنك والنحاس وعدد من الفيتامينات.

3 من الضروري الانتباه الى عدم اتباع هذه الحمية لمدة تزيد على 4 ايام.

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مميزات رجيم الموز والحليب



• يساعد هذا الرجيم على استهلاك عدد قليل من السعرات الحرارية كما انه يقضي بشرب السوائل ما يعني انه يحافظ على رطوبة الجسم.

• لا يساعد على خسارة الوزن ونسف الدهون فقط، بل إنه يساهم في بناء الكتلة العضلية ايضاً.

• لا يسبب النقص في عدد السعرات الحرارية حيث يزود الجسم بـ900 وحدة لأن كل ثمرة موز تحتوي على 100 سعرة فيما يوفر كل كوب من الحليب قليل الدسم 80 سعرة.

فوائد الرجيم



من اجل عدم حدوث اي اعراض جانبية سلبية وإلحاق الضرر بالصحة يجب عدم اتباع هذا الرجيم لمدة تزيد على 4 ايام. فهذا يسهل عملية نسف الدهون مع الحصول على العديد من الفوائد.

• يحتوي الموز على الكثير من المغذيات والفيتامينات والمعادن الاساسية وخصوصاً البوتاسيوم الذي يعتبر ضرورياً لنمو الجسم بطريقة صحية. وهو ايضاً غني بالألياف التي تعزز عملية الهضم وتخلص الجسم من السموم وحمايته من تأثير الشوارد الحرة الضارة.

• يعتبر الحليب مصدراً مهماً للكالسيوم والبروتين التي تشكل عنصراً مهماً لبناء العضلات وحماية الاسنان. كما ان تناوله يزود الجسم بالبروتينات التي يحتاج إليها من اجل تمتين العضلات.

وبعد الانتهاء من اتباع هذا الرجيم يجب الحرص على الالتزام بقواعد غذائية صحية مع ممارسة التمارين الرياضية والنوم لعدد ساعات كاف يومياً أي ما لا يقل عن 7 ساعات خلال الليل. وهكذا يمكن نسف الدهون التي تتجمع في مناطق البطن والخاصرتين والأرداف والفخذين من دون تعريض الصحة للخطر.