الهند تسجل إصابة ثالثة بـ"كورونا الجديد"

الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة في ولاية كيرالا الهندية تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، بعد أن ثبتت إصابة مريض في منطقة كاسارجود بالولاية.



وأشارت صحيفة "إنديا توداي" الإخبارية الهندية، الإثنين، على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الثالثة المصابة هي لطالب عاد مؤخرا من الصين، مثل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا، واللتين تم اكتشافهما في أنحاء مختلفة من كيرالا.

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وقال كيه كيه شايلاجا، وزير الصحة في ولاية كيرالا الهندية: "المريض الذي عاد من مدينة ووهان الصينية، يخضع حاليا للعلاج في المستشفى.. وحالته مستقرة".

يذكر أن الحالات الـ3 التي تم تسجيل إصابتها بالمرض، كانت في ولاية كيرالا، حيث تضع الحكومة نحو 2000 شخص تحت الملاحظة، في مستشفيات مختلفة ومنشآت حجر صحي، وأيضا في المنازل.