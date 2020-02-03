السعودية تعلن سلبية فحوصات الطلاب العائدين من ووهان الصينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة السعودية أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولية التي تم إجراؤها للطلاب الـ10 القادمين من مدينة "ووهان" الصينية كانت سلبية.

وقالت الوزارة إن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوصات الإضافية.

وكان الطلاب وصلوا إلى السعودية، الأحد، على متن طائرة خاصة واستقبلتهم الطواقم الطبية، وجرى عمل الفحوصات اللازمة لهم.

وجددت وزارة الصحة السعودية التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية، حيث تواصل الوزارة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من وصول الفيروس إلى البلاد من خلال مواصلة فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفيروس والوقاية منه.