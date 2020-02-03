الصين تنجح في تحدي الأيام السبعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تحدٍ أبهر العالم، أعلنت السلطات في الصين، 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أنها بدأت في بناء مستشفى في دينة ووهان التي انتشر فيها فيروس كورونا.

نيويورك تعلن أول إصابة بـ"كورونا"

منظمة الصحة العالمية تحارب "شائعات كورونا"



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي "كورونا" في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.