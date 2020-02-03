شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي: تناول «البصل» في هذه الحالة يصيب بسرطان الكبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر تقرير طبي من تناول البصل أو طبخه إن كان به أي بقعة تعفن ولو صغيرة؛ كون ذلك يزيد من تطور مرض السرطان.

Advertisements

وأشار التقرير الذي أعدّه علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن استخدام البصل المتعفن ولو كان جزئياً في الطعام خطورته مميتة؛ لأنه يحوي مركب الأفلاتوكسين.

ونوه إلى أن دخول هذا المركب الذي يترسب نتيجة الرطوبة العالية وحرارة التخزين غير الصحيحة وتأثير الحشرات، يتسبب في الإصابة بمرض سرطان الكبد القاتل.

وشدد التقرير على أن استخدام البصل الجيد الخالي من العفونة مهم؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينС ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تكافح البكتيريا المرضية والفيروسات.