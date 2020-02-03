شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لحماية الأطفال من «الاحمرار» والطفح الجلدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحمي الحفّاضات الطفل من أن يبلل ملابسه أثناء النوم ويشعر بالبرد وهو نائم في الفراش، لكن قد يسبب الحفاض احمرار الجلد، وقد يصل الأمر إلى طفح جلدي.

ويحدث ذلك نتيجة بقاء البول وأحياناً البراز لفترة في الحفاض والطفل يرتديه، مما يوفّر بيئة مواتية لنمو البكتريا والفطريات والتهاب الجلد أو احمراره وحدوث طفح جلدي أو إكزيما.

وبإمكانك حماية الصغير من هذه المشكلة باتباع النصائح التالية:

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