شكرا لقرائتكم خبر عن مختص ينصح باستخدام هذا النبات لعلاج الجروح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، باستخدام ورق الصبار لعلاج الجروح والقروح.
وقال القحطاني في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر”: “للجروح والقروح تكسر ورقة الصبار ويوضع على الجرح أو القروح من المادة اللزجة”.
وأضاف: “كما يمكن استعمال جذور عشبة الراعي في قطع النزف الناتج من الجروح بغلي ملعقة من مسحوقها على كوب ماء حار مدة 10 دقائق ثم يصفى ويبرد وتغسل به الجروح أو القروح النازفة ويجب على المصابين بالسكري عدم إهمال الجروح”.
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