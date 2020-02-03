مدرب نيس الفرنسي يمتدح الجزائري "الخارق" بوداوي

امتدح باتريك فييرا، مدرب نيس الفرنسي، لاعبه الجزائري الشاب هشام بوداوي، واصفا إياه بالخارق بعد أن أسهم في الفوز على أولمبيك ليون بدوري الدرجة الأولى.

وفاز نيس على ليون بنتيجة 2-1 يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الفرنسي "ليج 1".

وقال القائد الأسبق لمنتخب فرنسا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "بوداوي لاعب رائع يقدم كل ما يملك بدون أي حسابات، أداؤه كان خارقا للعادة".

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وتابع: "أنا منبهر بالتزامه التكتيكي العالي، فضلا عن ذكائه الكبير، أعتقد أنه بصدد تقديم إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وقدم اللاعب الملقب بـ"كانتي الجزائر"، نسبة لنجولو كانتي لاعب تشيلسي ومنتخب فرنسا، واحدة من أفضل مبارياته بقميص نادي الجنوب الفرنسي، حيث صنع هدف الفوز الذي سجله الدنماركي كاسبر دولبر.

يذكر أن بوداوي انتقل لنيس في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من أتلتيك بارادو الجزائري في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين يورو.

وعلى غرار رامي بنسبعيني ويوسف عطال لاعبي منتخب الجزائر، بدأ بوداوي مسيرته في الأكاديمية الشهيرة لنادي بارادو، المعروفة باسم "لاماسيا الجزائر".