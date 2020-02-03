كاريكاتير.. زيدان يواصل صفعاته لسيميوني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـريال مدريد تفوقه على الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد في مختلف المنافسات.

وحقق ريال مدريد، فوزا صعبا على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها أتلتيكو في الفوز على الريال خلال الموسم الحالي، بعد نهاية مباراتهما في الدور الأول من الليجا بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي حسمه الريال بركلات الترجيح 4-1.

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فضلا عن ذلك، فإن زيدان حرم من سيميوني من فرصة التتويج مع أتلتيكو مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2016 بعدما فاز ريال مدريد بركلات الترجيح 5-3، عقب نهاية النهائي الذي جمع الفريقين بالتعادل 1-1.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، بينما تراجع أتلتيكو مدريد للمركز السادس بـ36 نقطة.



