دراسة مثيرة توجّه رسالة للراغبين بالزواج عبر الانترنت

فيينا - لايف ستايل
قلبت دراسة حديثة المفاهيم، لتؤكد ما هو غير متوقع، بعد الجدل الكبير الذي تناول موضوع الزواج والارتباط عبر الانترنت، في أغلب المجتمعات العربية، أكدت دراسة أجرتها جامعة فيينا، في النمسا أن الشركاء الذين يلتقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت يتزوجون بشكل أسرع.وأشارت الدراسة إلى أن الزواج الذي يتم من خلال هذه الأدوات يتميز "بالنجاح ويدوم لفترة طويلة".
بالإضافة إلى كل ذلك نوهت الدراسة إلى أن فرص الانفصال والطلاق تكون أقل بكثير، وإلى أن واحدة من بين كل 6 زيجات تتم عبر الانترنت، بحسب "سكاي نيوز".
ونوهت الدراسة إلى أن حوالي 17% من الزيجات تبدأ عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو التعارف عبر الانترنت، وأن هذه الزيجات من غير المرجح أن تنتهي بالطلاق خلال السنة الأولى.وحول الزواج من أعراق مختلفة، فقد أشارت الدراسة إلى أن نسبة 80% سيتزوجون في الألفية الجديدة من أعراق مختلفة بسبب الفضاء الواسع الذي يفتحه الانترنت للمستخدمين وأن حوالي 50 مليون شخص يتعارفون حاليا عبر الشبكة العنكبوتية
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