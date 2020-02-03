أغذية تحارب الالتهابات.. ما هي؟

الإثنين 3 فبراير 2020

تصاب أنسجة جسم الإنسان بالالتهابات بين الحين والآخر، لكنها تختفي بعد فترة قصيرة في الغالب، وفي أحيان كثيرة دون استخدام أي أدوية مضادة للالتهاب.



وفي حالة عدم استخدام الأدوية، تعمل مناعة الجسم الطبيعية على مقاومة العرض الغريب، فيما تساعد بعض الأغذية على مواجهة الالتهابات دون الحاجة لتدخل الطبيب.

وبحسب موقع "تايم"، فإن بعض الأغذية تساعدنا على مقاومة الالتهاب قدر الإمكان دون أدوية، ويمكن تحقيق هذه الحماية للجسم عبر تناول أطعمة صحية تحتوي على نسب قليلة من السكر والدهون المشبعة.

ويعد الفلفل الحلو (غير الحار) من الخضراوات التي تساعد على الوقاية من الالتهابات بالنظر إلى مكوناته المضادة للأكسدة، واحتوائه على مادة "كابسيسين" التي تخفف الألم.

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وإلى جانب الخضراوات، ثمة حاجة ملحة أيضا لتناول فاكهة الكمثرى الغنية بالألياف، وهذا ينطبق أيضا على الرمان الذي يساعد الجسد على خفض مستوى الكولسترول وضغط الدم المرتفع.

وإذا كان المرء ممن يواظبون على أكل الأرز، فمن الأفضل أن يعوضه بالحنطة السوداء (حبوب تشبه القمح) من حين لآخر، لأنها خالية من الغلوتين الموجود في أغلب الحبوب.

في غضون ذلك، يضمن شرب الشاي الأسود انفتاح الأوعية الدموية لدى الإنسان، كما يحمي الخلايا من الضرر الذي قد يلحق بها.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة طبية أن هذا المشروب الشهير يقلل عرضة الإصابة بسرطان المبيض.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأطعمة تساعد الإنسان على حماية جسمه قدر الإمكان من الأمراض، لكنها لا تضمن عدم التعرض للاضطرابات، وفي حال التعرض لمرض يصيب الإنسان لفترة طويلة، فإن الخطوة السليمة هي قصد الطبيب واتباع نصائحه بحذافيرها.