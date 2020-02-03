كندا تستأجر طائرة لإجلاء 325 من رعاياها في الصين

الفيروس انتقل من الصين إلى أكثر من 20 دولة

أعلنت كندا أنّها استأجرت طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان بوسط الصين، الذين طلبوا إجلاءهم بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت السلطات الكندية، مساء الأحد، أنّ الطائرة جاهزة للإقلاع حالما تحصل من بكين على إذن بالهبوط.



وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إنّ الطائرة ستهبط في هانوي بفييتنام وستتوجه إلى ووهان، المغلق مجالها الجوي حالياً، "حالما نحصل من الحكومة الصينية على الإذن بالهبوط".

وأوضحت السلطات الكندية أنّ 325 مواطناً كندياً يقيمون في هوباي، المقاطعة الأكثر تضرّراً بالوباء، تقدّموا بطلبات لإعادتهم إلى بلدهم.

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وأضافت أنّ الكنديين الذين سيعودون إلى بلدهم سيخضعون لفحص طبي معمّق قبل الصعود إلى الطائرة، وأثناء الرحلة وعند الوصول إلى قاعدة ترينتون العسكرية في أونتاريو.

وتابعت: "بعد وصولهم سيوضع هؤلاء ومرافقوهم وأفراد طاقم الطائرة في الحجر الصحّي في القاعدة لمدة 14 يوماً هي فترة حضانة المرض".

ولفتت الوزارة إلى أنّ طاقماً طبياً من القوات المسلّحة الكندية ومسؤولين حكوميين في طريقهم إلى هانوي، وبصدد الحصول على التأشيرات اللازمة من الحكومة الصينية لدخول ووهان.

السبت دعا جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، مواطنيه إلى الوقوف صفّاً واحداً لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وانتشر في أكثر من 20 دولة، محذّراً من ممارسة أيّ تمييز عنصري بحقّ أفراد الجالية الصينية.

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 361، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و200 حالة.