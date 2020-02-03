أعراض "كورونا الجديد" تظهر على 20 فرنسيا تم إجلاؤهم من الصين

بعض الذين أجلتهم فرنسا من الصين من جنسيات غير أوروبية

أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد، أن أعراض فيروس كورونا المستجدّ ظهرت على نحو 20 شخصاً من أصل 250 جرى إجلاؤهم من الصين، وأعيدوا إلى البلاد بعد انتشار المرض الغامض.



وقالت أجنيس بوزين، وزيرة الصحّة الفرنسية، إنّ نحو 20 شخصاً ظهرت عليهم أعراض المرض ابقوا على المدرج في مطار ايسترس في جنوب فرنسا، وتشمل اللائحة فرنسيين أجلوا وآخرين من جنسيات غير أوروبية.

وأجرت كوادر طبية من الجيش فحوصات على الوافدين؛ لمعرفة ما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا، ويتوقّع أن تظهر النتائج في وقت لاحق.



طائرة الأحد هي الثانية التي تجلي أشخاصا من الصين إلى فرنسا، وكانت تقلّ 250 راكباً بينهم 65 فرنسيا جرى إخراجهم في وقت متأخّر السبت من ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة.

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وقال جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، لإذاعة "آر تي إل"، إن الرحلة الثانية كانت تقل أشخاصا من 30 جنسية مختلفة، لكن معظمهم من الأوروبيين.

وأضاف أنّ البعض سيبقون في الحجر الصحي مع المواطنين الفرنسيين لمدة 14 يوماً، بينما سيغادر الباقون مباشرة إلى بلدانهم في حال لم تظهر عليهم أعراض الفيروس.

ووصلت الجمعة أول طائرة الى فرنسا تنقل أشخاصاً من الصين، وهم حالياً في الحجر الصحي في إحدى القرى السياحية على البحر المتوسط.

وتم الاشتباه بإصابة شخصين منهم بالفيروس، لكنّ الاختبارات التي أجريت عليهما لاحقا كانت نتيجتها سلبية.

حتى الآن أعلنت فرنسا عن 6 إصابات فقط بفيروس كورونا، من أصل 17344 حالة حول العالم، بينها 17205 في الصين وحدها.