شركات أدوية عالمية تتعاون لتطوير عقار كورونا

تتعاون شركة الأدوية البريطانية "جلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي"‭‭‭‭ ‬‬‬‬مع "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"؛ للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركتان، في بيان الإثنين، إن جلاكسوسميثكلاين ستعمل على إتاحة تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي؛ لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

يتيح استخدام تعزيز فاعلية العلاج الطبي إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم يزيد من توفيره لمزيد من البشر.

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وذكرت رويترز أن "جلاكسوسميثكلاين" ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، إذ وقعت أول اتفاقية مع جامعة كوينزلاند الأسترالية.

أدى الفيروس سريع الانتشار إلى مقتل أكثر من 362 شخصا في الصين وخارجها، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

ولا يوجد لقاح حاليا لعلاج فيروس كورونا، وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهو كيان خاص مقره النرويج على تطوير عقار.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة الأدوية الحيوية "كيورفاك إيه جي" و"التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" أنهما يعملا معا لتطوير لقاح ضد الفيروس، الذي رصد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت جهات بحثية في ألمانيا وفرنسا سعيها لتطوير لقاح مضاد للفيروس. وقالت أنيا كارليتشيك، وزيرة البحث العلمي في ألمانيا، إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد للفيروس في غضون أشهر.