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وكالاتالإثنين 2020/2/3 11:59 ص بتوقيت أبوظبي
"كورونا الجديد" يقتل 361 في الصين
أعلن المركز الوطني الياباني للأمراض المعدية، الجمعة، نجاحه في زراعة وعزل فيروس كورونا الجديد، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، من شخص في اليابان تم تأكيد إصابته بالفيروس.
وبحسب موقع "nippon.com" سيعمل المركز باستخدام الفيروس المعزول على تطوير لقاح ودواء لفيروس كورونا، بالإضافة إلى مجموعة اختبارات قادرة على التشخيص السريع، كما سيتم توفير الفيروس المعزول للباحثين والشركات، في الوقت الذي يحاول فيه المركز اكتشاف آلية العدوى وتعزيز الأبحاث حول سمية الفيروس.
وقال المركز الياباني إن تسلسل الجينات المعزولة للفيروس بلغت نسبة تطابقه 99.9% مع تلك التي أصدرتها الحكومة الصينية.
وأضاف المعهد أنه لم تحدث طفرة جينية في الفيروس المعزول تؤدي إلى ارتفاع معدلات العدوى أو السمية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه، وذلك بعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعزل "كورونا".. وتبدأ تطوير العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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