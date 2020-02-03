القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات الفيتنامية، الإثنين، المدارس في 26 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 في أعقاب توجيه حكومي بإغلاقها لمدة 7 أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا.
ولن يحضر نحو 15 مليونا من أصل 24 مليون طالب في البلاد الدراسة بداية من الإثنين.
ووقع نجوين شوان فوك، رئيس الوزراء الفيتنامي، التوجيه فى وقت متأخر من يوم الأحد.
وتم تأكيد إصابة 3 مواطنين فيتناميين إضافيين بالفيروس، الأحد؛ ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 8.
وتشمل الحالات المصابة مواطنين صينيين، وأمريكيا فيتناميا و4 مواطنين فيتناميين.
وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، الأحد، ليصل عدد الوفيات إلى نحو 360 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتنام تواجه تفشي "كورونا" بإغلاق المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.