فيتنام تواجه تفشي "كورونا" بإغلاق المدارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات الفيتنامية، الإثنين، المدارس في 26 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 في أعقاب توجيه حكومي بإغلاقها لمدة 7 أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا.

ولن يحضر نحو 15 مليونا من أصل 24 مليون طالب في البلاد الدراسة بداية من الإثنين.

ووقع نجوين شوان فوك، رئيس الوزراء الفيتنامي، التوجيه فى وقت متأخر من يوم الأحد.

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وتم تأكيد إصابة 3 مواطنين فيتناميين إضافيين بالفيروس، الأحد؛ ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 8.

وتشمل الحالات المصابة مواطنين صينيين، وأمريكيا فيتناميا و4 مواطنين فيتناميين.

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، الأحد، ليصل عدد الوفيات إلى نحو 360 شخصا.