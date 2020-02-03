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رويترزالإثنين 2020/2/3 11:52 ص بتوقيت أبوظبي
المستشفى يستوعب 1000 سرير - أرشيفية
انتهت السلطات الصينية من تشييد مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، إذ أنجزت العمل في 8 أيام، ومن المقرر أن يبدأ في استقبال المرضى الإثنين.
وقالت وسائل الإعلام الصينية: "إن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 1000 سرير، ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن في مستشفيات المدينة الأخرى بعد تفشي الفيروس".
قتل الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان أواخر ديسمبر/كانون الأول، 361 شخصا وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين، وما لا يقل عن 171 في دول أخرى.
وقال التلفزيون الصيني، الإثنين، إن هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تشغيل "مستشفى كورونا" في الصين.. أنجز خلال 8 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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