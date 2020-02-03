شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ في الطب الحيوي: الأقنعة المالحة يمكنها قتل فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكندي هوى جيك، أستاذ الطب الحيوي في جامعة «ألبرتا»، إن الأقنعة الجراحية قد تسبب ضررًا أكبر من نفعها، إذا تم التعامل معها بشكل غير صحيح للوقاية من فيروس «كورونا»، لذلك قام بإنشاء غلاف يمكنه تغيير ذلك الأمر.

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وأوضح جيك أن هناك مشكلتين رئيسيتين في استخدام الأقنعة الجراحية للحماية من الفيروس، الأولى أن هذه النوعية من الأقنعة قادرة على التقاط قطرات ماء محملة بالفيروس العالق بها، لينتشر الفيروس في الجهاز التنفسي، والثانية هي أن هذه الأقنعة قد تحجب بعض الفيروسات، إلا أنها لا تقتلها، لذلك عندما يقوم الأشخاص بإزالة الأقنعة المستخدمة، يمكن أن تنتقل الفيروسات منها إلى أصابع المستخدم أو غيرها من الأسطح التي تم لمسها بشكل شائع.

ومع وضع هذه المشكلات في الاعتبار، صمم جيك، وفريقه البحثي، طبقة لقتل الفيروسات يمكن تطبيقها على مواد ترشيح القناع التقليدية، وتتكون هذه الطبقة بشكل أساسي من نوعين، هما «كلورايد الصوديوم»، وكلورايد البوتاسيوم«، فعندما تتلامس قطرة من أي حجم مع الطلاء تذوب الأملاح فيها، وبينما تتبخر هذه القطرة، تتبلور الأملاح الذائبة داخلها، وتعمل حواف بلورات الملح على صيد الفيروسات وقتلها.

وقال جيك «لقد اختبرنا نظامنا على 3 فيروسات مختلفة من الإنفلونزا..وأظهرنا أن الفيروس الموجود على سطح قناع ملوث مغلف، يتم تحييد نشاطه في غضون 5 دقائق ويقضى عليه بالكامل خلال 30 دقيقة».