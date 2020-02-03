شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون دوائي «كبير» لتطوير عقار لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعاون شركة الأدوية البريطانية «جلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي»‭ ‬‬‬‬مع «التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة» للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا، حسبما قال بيان صادر عن الشركتين اليوم الاثنين.

وقال البيان إن «جلاكسوسميثكلاين» ستعمل على إتاحة «تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي» لتطوير لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، ويتيح استخدام تعزيز فاعلية العلاج الطبي انتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر.

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وتابع البيان أن «جلاكسوسميثكلاين» ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة ووقعت «جلاكسوسميثكلاين» أول اتفاقية مع جامعة «كوينزلاند» الأسترالية.

وأدى الفيروس سريع الانتشار إلى مقتل أكثر من 300 شخص في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

ولا يوجد لقاح حاليا لعلاج فيروس كورونا وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهو كيان خاص مقره النرويج على تطوير عقار.