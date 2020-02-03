شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات الأنفلونزا على كبار السن خطيرة.. منها الالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كبار السن من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأنفلونزا، وعلى الرغم من أن الأنفلونزا تتشارك في الأعراض مع نزلات البرد - من التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف - لكن الأنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة أكثر بكثيرمن نزلات البرد، وبشكل خاص بين كبار السن، وفقاً لموقع "aging".

وبين عامي 2010 و 2019 ، توفي 336 ألف شخصاً بسبب الأنفلونزا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، كما أن 90٪ من الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا في الفترة 2017-2018 كانت من البالغين فوق سن الـ 65.

و الأنفلونزا مرض تنفسي يمكن أن يبدأ بشكل خفيف أو شديد ويمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة، ويسببها فيروس الأنفلونزا، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الأنفلونزا:

-الأنفلونزا أ

هذا هو أكثر أنواع الأنفلونزا شيوعًا ؛ إنه يسبب جميع أوبئة الأنفلونزا حول العالم. يمكن أن تصيب هذه النسخة من الأنفلونزا البشر والحيوانات.

الأنفلونزا ب

إلى جانب الأنفلونزا A ، تتسبب الأنفلونزا B ، التي تسبب حوالي 20 % من حالات الإصابة بالأنفلونزا ، في جميع حالات الأنفلونزا تقريبًا كل عام.

الأنفلونزا ج

أخف ثلاثة أشكال رئيسية من فيروسات الأنفلونزا ، تنتقل الأنفلونزا C بين البشر. أعراض الأنفلونزا بغض النظر عن نوع فيروس الأنفلونزا الذي تصيبه ، فإن الأعراض متشابهة إلى حد كبير - على الرغم من أنها تختلف في شدتها، تشمل أعراض الأنفلونزا:

-السعال المستمر.

سيلان الأنف.

-حمى.

-إلتهاب الحلق.

-قشعريرة برد.

-تشنجات العضلات.

-الصداع.

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-مشاكل في المعدة التي قد تؤدي إلى الإسهال أو القيء.

مضاعفات الانفلونزا

يتعرض كبار السن (الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا) لخطر أكبر من الأنفلونزا، ويمكن أن تستمر العديد من هذه المضاعفات ، يمكن أن تؤثر الأنفلونزا بشكل خاص على كبار السن الذين لديهم :

-داء السكري

-مشاكل في الكلى

-مشاكل قلبية

-الربو

-مرض الرئة المزمن

-مشاكل في الكبد

- السمنة

ومن مضاعفات الأنفلونزا على كبار السن:

الالتهاب الرئوي: هو مرض تنفسي جرثومي يشتمل على ألم في الصدر وسعال وتعرق ودرجات حرارة الجسم أقل من المعتاد ويمكن أن تتطور بعد الإصابة بالأنفلونزا.

التهاب الشعب الهوائية: هو التهاب في الرئتين ناتج عن وجود مشكلة في الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا. أعراضه الرئيسية هي السعال الناجم عن تهيج الرئة والمخاط.

التهابات الجيوب الأنفية والأذن: إن الإصابة بالأنفلونزا يمكن أن يجعل الجسم عرضة للعدوى من البكتيريا المختلفة في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الجيوب الأنفية والأذنين. إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا وبدأت تعاني من آلام الأذن التي تدوم أكثر من يوم أو يومين أو مشاكل في الجيوب الأنفية (أكثر من مجرد العطس) التي تستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة أيام ، يجب عليك الذهاب للطبيب.

الجفاف: الجفاف هو مشكلة خطيرة بين كبار السن ، خاصةً عندما يكونون مرضى، تسبب العديد من أعراض الأنفلونزا ، مثل التعرق وسيلان الأنف والقيء ، تصريف الماء من الجسم ويمكن أن يتسبب في جفاف سريع، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل في الكلى ونوبات الصرع وغيرها من المشكلات الصحية.

فشل القلب: أثبت الدراسات أن مشاكل القلب مثل النوبات القلبية تحدث بشكل متكرر أكثر بعد الإصابة بالأنفلونزا ، وفقاً لمؤسسة القلب البريطانية.