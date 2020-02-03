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جلاكسوسميثكلاين تتعاون مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة لتطوير عقار لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين بى.إل.سى‭‭‭‭ ‬‬‬‬مع التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة للمساهمة فى جهود تطوير لقاح مضاد لتفشى فيروس كورونا، حسبما قال بيان صادر عن الشركتين اليوم الاثنين. وقال البيان إن جلاكسوسميثكلاين ستعمل على اتاحة "تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبى" لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ويتيح استخدام تعزيز فاعلية العلاج الطبى انتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر.

وتابع البيان أن جلاكسوسميثكلاين ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة. ووقعت جلاكسوسميثكلاين أول اتفاقية مع جامعة كوينزلاند الاسترالية.

وأدى الفيروس سريع الانتشار إلى مقتل أكثر من 300 شخص فى الصين، وانتشر فى أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

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ولا يوجد لقاح حاليا لعلاج فيروس كورونا. وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهو كيان خاص مقره النرويج على تطوير عقار.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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