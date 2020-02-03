شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى الخصية المهاجرة أو المعلقة وأعراضها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخصية المهاجرة أو الهاجرة مرض يتعرض للإصابة به بعض الرجال، وللتعرف أكثر عليه عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع "medicalnewstoday"، والذى يقدم الأعراض وطرق العلاج.

الخصية المهاجرة مشكلة يتعرض لها بعض الأطفال عند الولادة، فعند الولادة يتعرضون لعدم نزول الخصية أو الخصيتين إلي كيس الصفن، وهذا الأمر يتعرض له بعض الأطفال نظرا للولادة المبكرة، ولكن سرعان ما يتعرض الطفل خلال الشهر الأول من الولادة لنزولها للمكان المخصص لها.



ما هي الخصية المهاجرة

هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

- أول الأعراض تتمثل فى عدم رؤية الخصية أو الإحساس بها.

- تعرض الطفل المولود للشعور بالألم والبكاء المتكرر.

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالخصية المهاجرة، ومنها:

- العوامل الوراثية لها دور كبير في التعرض للإصابة بالخصية المهاجرة، ففى حالة انتشار تعرض الطفل عند الولادة لهذا الأمر يجب عليك توخي الحذر.

- تعرض الجنين لوزن قليل عند الولادة.

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- التعرض للولادة المبكرة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالخصية المهاجرة.

- فى حالة تعرض الجنين لمشاكل فى النمو فيصبح أكثر عرضة لهذا الأمر.

- تدخين الأم خلال الحمل يزيد من فرص تعرض الجنين للخصية المهاجرة.



أعراض الخصية المهاجرة

هناك العديد من المضاعفات الصحية الناتجة عن عدم نزول الخصيتين عند الأطفال، ومنها:

- زيادة فرص الإصابة بسرطان الخصية، وهذا يتسبب في خروج نطاف غير ناضحة، وهنا يجب خضوع الطفل لعملية لإعادة الخصية لمكانها الطبيعي، وتقليل فرص الإصابة بسرطان الخصية.

- يزداد فرص تعرض الشخص في حالة تجاهل العلاج مبكرا لحدوث مشاكل في الخصوبة، وهذا يتسبب في زيادة تعرض الإصابة بالعقم عند الرجال الناتج عن الخصية المعلق، فيتعرضون لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف جودتها، ولذا يجب العلاج.

- زيادة فرص التعرض لالتواء الخصية، أى التواء الحبل المنوي الذي يحمل السائل المنوي من الخصية للعضو الذكري.

طرق العلاج كثيرة، ومن أبرزها رجوع الخصية إلي مكانها الأصلى، ويجب العلاج قبل وصول الطفل لعامه الأول حتى لا يتعرض لأي مضاعفات صحية علي المدي الكبير.

ويكون العلاج هو الجراحة الذي يساهم في تصحيح مكان الخصية المهاجرة، ورجوعها لمكانها الأصلي، ويكون هذا الأمر عندما يبلغ الطفل لـ6 أشهر.

وبعد الخضوع للعملية الجراحية فهناك ضرورة القيام ببعض الفحوصات الطبية وأهمها قياس نسبة الهرمونات بالجسم، وأيضا إجراء إشاعة فوق الصوتية للخصية. وبعد العملية يقوم الطبيب بإعطاء الطفل للعلاج الهرموني الذى يعتمد على حقن مادة النمو.