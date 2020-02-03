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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يسجل حصيلة وفيات جديدة في الصين والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، الأحد، ليصل عدد الوفيات إلى نحو 360 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الصينية أن عدد الإصابات سجل 17 ألفا و205 حالات مؤكدة بالفيروس مع نهاية يوم الأحد، بالإضافة إلى 2296 شخصا حالتهم خطيرة.
كان مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء تفشي وباء فيروس "كورونا الجديد" والقضاء عليه، ومعارضتها فرض قيود على السفر إلى الصين أو التجارة معها، موضحاً أن قرار المنظمة لا يمثل عدم ثقته بالصين.
وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.
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