تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دونات الشوكولاتة

المقادير

- لتحضير الدونات :

حليب : نصف كوب (سائل)

الزبدة : ربع كوب (مقطّعة مكعبات)

خميرة : مغلف

سكر : نصف كوب

دقيق : 4 أكواب ونصف (متعدد الاستعمالات)

البيض : 1 حبة (مخفوق)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لتحضير صلصة الشوكولاتة :

حبيبات الشوكولاتة : ثلاث أرباع الكوب

كريمة الخفق : ربع كوب

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الطريقة:

لتحضير الصلصة: في وعاء مقاوم للحرارة، ضعي حبيبات الشوكولاتة مع الكريمة.

أدخلي الوعاء إلى المايكرويف لـ45 ثانية ثمّ اخلطي.

أعيدي الكرة حتى تذوب الشوكولاتة بالكامل.

غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لساعة.

لتحضير الدونات: في وعاء مقاوم للحرارة، ضعي الحليب والزبدة.

أدخلي الوعاء إلى المايكرويف لدقيقة على حرارة متوسطة.

أضيفي الخميرة وملعقتين صغيرتين من السكر واخلطي.

اتركي الخليط جانباً لـ10 دقائق حتى يختمر.

في وعاء كبير، ضعي كوبين وربع من الدقيق والكمية المتبقية من السكر واخلطي مع عمل فجوة في وسط المكونات.

ضعي في الوسط خليط الخميرة والبيضة والفانيليا.

اخلطي المكونات وانخلي الكمية المتبقية من الدقيق واعجني.

ستحصلين على عجينة لينة تلتصق قليلاً.

انقلي العجينة إلى سطح صلب مرشوش بالدقيق واعجني عدّة مرات حتى تصبح العجينة طريّة لا تلتصق.

ادهني العجينة بالزيت وضعيها في وعاء نظيف ثمّ غطّيها واتركيها جانباً بدرجة حرارة الغرفة لساعتين حتى يتضاعف حجمها.

مدّي العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق بسماكة نصف إنش.

بواسطة كوب، قطّعي العجينة إلى دوائر.

بواسطة كوب أصغر من السابق، إصنعي فجوة في وسط دائرة العجين.

غطّي قطع العجينة واتركيها جانباً لساعة حتى يزيد حجمها من جديد.

في قدر، حمّي 3 أكواب من الزيت.

قلّي قطع الدونات حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون (يمكنك أن تضعي الدونات في الفرن بدلًا من قليها).

غمّسي قطع الدونات بصلصة الشوكولاتة.

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