تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- بذور الخردل : نصف ملعقة صغيرة (بذور الماسترد)

- بودرة الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- طماطم : 3 حبات (مفرومة ناعم)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : 4 اكواب (منقوع ومصفى)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (محمص) الطريقة: 1. سخني الزبدة في قدر عميق على نار متوسطة وأضيفي الكمون وبذور الماسترد وقلبي لمدة دقيقة. 2. أضيفي بودرة الكاري وقلبي لمدة 30 ثانية. 3. أضيفي الزيت وثم البصل والثوم والملح وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يصبح البصل شفافاً. 4. أضيفي الطماطم وقلبي حتى تطرى الطماطم وتتسبك. Advertisements 5. أضيفي كوب ماء ثم الأرز واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق على نار عالية. 6. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز وتتبخر الماء. 7. اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيني بالكزبرة المفرومة والصنوبر وقدميه ساخناً إلى جانب الدجاج أو اللحم حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة

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