تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالأرز

المقادير

- الأرز الأبيض : 3 اكواب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البطاطس : حبات (متوسطة ومقطعة لمكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

1. ضعي قليلاً من الزيت في مقلاة، وقومي بتحمير البطاطس حتى يصبح لونها بني فاتح.

2. أضيفي البصل على 2 ملعقة من الزيت في قدر على النار، واستمري في التقليب حتى يذبل البصل.

3. ضعي البطاطس والصلصة على البصل وقلبيهم جيداً.

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4. قومي بإضافة 3 أكواب من الماء حتى يغلي ثم أضيفي الأرز والملح والفلفل الأسود.

5. عند جفاف الماء بالكامل قومي بتخفيض النار تحت القدر واتركيه حتى ينضج تماماً.

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