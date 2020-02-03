تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالأرز

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الأرز الأبيض : 3 اكواب
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة
- البطاطس : حبات (متوسطة ومقطعة لمكعبات)
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
الطريقة:
1. ضعي قليلاً من الزيت في مقلاة، وقومي بتحمير البطاطس حتى يصبح لونها بني فاتح.
2. أضيفي البصل على 2 ملعقة من الزيت في قدر على النار، واستمري في التقليب حتى يذبل البصل.
3. ضعي البطاطس والصلصة على البصل وقلبيهم جيداً.
4. قومي بإضافة 3 أكواب من الماء حتى يغلي ثم أضيفي الأرز والملح والفلفل الأسود.
5. عند جفاف الماء بالكامل قومي بتخفيض النار تحت القدر واتركيه حتى ينضج تماماً.
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