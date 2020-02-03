برج خليفة يضيء بألوان علم الصين تضامنا مع حربها ضد فيروس كورونا

الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع الصين فى حربها ضد فيروس "كورونا"، والذى انتشر مؤخرا لدى الدولة الأسيوية، وهو ما تسبب فى تعطيل عملية الانتاج فى عدد من الشركات العالمية بالصين، وأيضا ترتب عليه اجلاء كثير من الجنسيات غير الصينية عن الدولة، وتحديدا من مدينة "وهان" بؤرة الفيروس.



برج خليفة، أعلن تضامنه مع الصين فى حربه ضد كورونا، حيث تم اضاءة البرج بالعلم الصينى، وعلق الحساب عبر انستجرام على صورة العلم الصينى قائلا "قلوبنا معكم ولو تباعدت المسافات، نضيء الليلة برج خليفة تضامناً مع مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية".

ووهان بؤرة فيروس كورونا الذي ظهر فيها لأول مرة في ديسمبر الماضى، ومن ثم انتقل إلى مدن أخرى إلى أن وصل الآن إلى أكثر من 24 دول فى العالم.

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وأضاءت في أبوظبي مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد بألوان العلم الصيني.

أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضاء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصينى.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا، ارتفع إلى 305 أشخاص.