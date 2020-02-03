عادات يومية لن تتخيلي أنها السبب في زيادة وزنك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يكتسب العديد من الأشخاص وزنا إضافيا خلال فترات معينة من السنة في الأعياد مثلا، ويعد هذا أمرا طبيعيا، لكن هنالك بعض الأشخاص يكتسبون وزنا رغم اتباعهم لحميات غذائية ودوامهم على ممارسة الرياضة.

نستعرض هنا بعض الأسباب التي قد تفاجئك بأنها تؤدي إلى زيادة الوزن ويرتبط بعضها مباشرة ببعض الأمور التي نتبعها في محاولة لإنقاص الوزن وهي:

نظافة الفم

تعد صحة أسنانك الأكثر تأثيرا على صحتك الجسدية، فهنالك صلة مباشرة بين مشاكل اللثة وزيادة الوزن، فقد يؤدي الالتهاب إلى تخزين الدهون بالجسم؛ ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

قلة الطعام

من المؤكد أن تناول الطعام بكثرة يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن عدم تناول ما يكفي جسمك من الطعام يؤدي أيضا لزيادة وزنك؛ إذ عدم حصول جسمك على ما يكفيه من الطعام سيجعله يتمسك بالدهون في محاولة لحماية نفسه.

تناول الطعام من الطبق الرئيسي

إن الأفراد الذين يأكلون من الطبق الرئيسي مباشرة يتناولون كميات كبيرة من الطعام دون الشعور بذلك، لذا ينصح بسكب الطعام وتناوله من الطبق الخاص بك.

الوجبات الكبيرة بعد التمرين

يميل بعض الأفراد إلى تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات بعد ممارستهم للرياضة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

قصور الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورا كبيرا في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك، وإذا كنت تعانين من قصور في الغدة الدرقية فهذا يؤدي إلى نقص إفراز الهرمون؛ ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل العذائي وبالتالي زيادة الوزن.

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الاكتئاب

عندما يكون الأفراد مصابين بالاكتئاب، فإنهم يميلون إلى الكسل وعدم ممارسة الرياضة، وتناول المزيد من الطعام؛ فالاكتئاب مرتبط بزيادة الوزن.

التوتر

يعد واحدا من الأسباب الأكثر شيوعا؛ إذ يقوم الجسم بإفراز هرمون الإجهاد "كورتيزول" وهو المسؤول عن زيادة الشهية، وهذا بالطبع يؤدي إلى زيادة الوزن.

الأدوية

زيادة الوزن من الآثار الجانبية لبعض الأدوية؛ إذ إن بعضها يساهم في زيادة الشهية وتقليل عملية الأيض وغيرهما من التأثيرات المسببة لزيادة الوزن.

الأرق

البقاء مستيقظة لوقت متأخر من الليل يجعل هرمون "الجريلين" في أعلى مستوى له، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعرين بالجوع، فمن الطبيعي أن تتناولي بعض الطعام دون الشعور بالشبع.

جعل العشاء الوجبة الأساسية

جعل وجبة العشاء هي الوجبة الأساسية والأكبر في اليوم هي عادة سيئة، لأن جسمك ليس لديه الفرصة لحرق سعراتها؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة في الوزن.

اتباع الحميات الغذائية

يتبع العديد من الأشخاص بعض الحميات الغذائية التي لها تأثير معاكس في بعض الأحيان؛ إذ تقوم هذه الأنظمة على جعل الأشخاص يشعرون أنهم محرومون من الطعام، وفي اليوم الذي يسمح لهم بتناول الطعام يأكلون بشكل كبير؛ ما يؤدي إلى اكتساب الوزن.