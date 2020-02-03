تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الماء : كوب

- مرق دجاج : كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

- الأرز طويل الحبة : كوب

- ريحان ناشف : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: 1. ضعي الماء مع مرق الدجاج وعصير الليمون والزبدة والريحان وبرش الليمون والملح في قدر على النار حتى يبدأ المزيج بالغليان. Advertisements 2. أضيفي الأرز والفلفل الأسود وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز. 3. قدميه ساخناً إلى جانب اللحم أو الدجاج حسب الرغبة. قد يهمك أيضا:

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