تعرف علي أهم 8 علامات تدل علي مشاكل في القلب

مشاكل القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وفي الولايات المتحدة تتسبب أمراض القلب في وفاة أكثر من 787 ألف شخص، كما أشارت الإحصائيات أن ما يقرب من واحد من كل أربعة أميركيين قد ماتوا بسبب أمراض القلب، التى تحصد أرواح أكثر من جميع أشكال السرطان مجتمعة، فى هذا التقرير نتعرف على علامات أن قلبك يعانى من مشكلة صحية لاكتشافها مبكراً وعلاجها، وفقاً لموقع "Aging".

ومن الأمراض الناجمة عن القلب غير الصحي هي :

-النوبات القلبية: يتم قطع تدفق الدم وبالتالي الأكسجين إلى القلب جزئيًا وتحدث النوبات القلبية بسبب انسداد الشرايين.

-قصور القلب: يحدث هذا عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم للداخل والخارج بالطريقة التي يعمل بها بشكل طبيعي.

-أمراض القلب التاجية: تحدث أمراض القلب التاجية عندما تتراكم البلاك في الشرايين التاجية في قلبك.

-السكتات الدماغية: تحدث عندما يتوقف تدفق الدم من قلبك إلى دماغك.

وهناك العديد من علامات التحذير من أن قلبك به مشكلة صحية، على الرغم أن أحد هذه الأعراض قد لا يكون مؤشرا قويا على وجود مشكلة، لكن وجود أعراض متعددة - مثل استمرار السعال والألم في الصدر - قد يشير إلى أن لديك مرض القلب أو أنك معرض لنوبة قلبية.



1. ألم في الكتف والصدر

آلام الصدر، وخاصةً على الجانب الأيسر بالقرب من القلب، علامة على نوبة قلبية وشيكة محتملة، والألم ناتج عن موت خلايا عضلة القلب.

قد يكون ضيق القلب مؤلمًا في بعض الأحيان لدرجة أن الألم ينتقل لمنطقة الكتف، وتسمى هذه الذبحة الصدرية ، التي ترتبط بالألم المرتبطة مباشرة بتدفق الدم غير المنتظم والمتقطع إلى القلب.



2. مشاكل الشخير والنوم

مشاكل الشخير والنوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يؤدى لتوقف التنفس أثناء النوم، وقد تم ربطها مباشرة بأمراض القلب وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.



وقالت جمعية القلب الأمريكية إن توقف التنفس أثناء النوم "يمنع النوم المريح ويرتبط بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب.



هناك أيضًا اضطراب يسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) ، والذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالوزن الزائد والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في أمراض القلب.



يحدث هذا الاضطراب عندما يساهم "الوزن على أعلى الصدر والرقبة في عرقلة تدفق الهواء" ، مما يتسبب في أنماط النوم المضطرب والأرق.



3. عدم انتظام ضربات القلب

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وهى نبضات القلب غير المنتظمة، مما يعني أن قلبك لا يضخ الدم بإيقاعه الطبيعي، وبالرغم من أنك قد تكون بصحة جيدة نسبيًا ولا تزال تعاني من عدم انتظام ضربات القلب، إلا أنه يعد أيضًا مؤشرا على فشل القلب أو نوبة قلبية وشيكة.



وقالت جمعية إيقاع القلب إن "ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي (انسداد في أنابيب القلب) هما السببان الرئيسيان لاضطرابات الأوعية الدموية، مثل ضربات القلب غير المنتظمة.



4. التهاب اللثة والفك أو مشاكل في الفم

وجد الاطباء ارتباطاً بين أمراض اللثة والفم وأمراض القلب، حيث أن اللثة مليئة بالأوعية الدموية، والفم مليء بالبكتيريا، وإذا عطلت طبقة الصمغ قليلاً، فستحصل على بكتيريا في مجرى الدم، والتي يمكن أن تذهب إلى أي مكان وتسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، إن وجود جروح مفتوحة يتدفق مباشرة إلى الدم ، مما يؤثر على الصحة العامة للقلب.



ويعد الألم الذي ينطلق من القلب إلى منطقة الفك علامة شائعة من الإصابة بنوبة قلبية، خاصة عند النساء. لا يمثل ألم الفك وحده عرضًا قويًا لأزمة قلبية، ولكنه يمثل مشكلة في مفصل الفك الصدغي (TMJ)، عندما يقترن ألم الفك بألم في الصدرأوبأعراض أخرى يكون ذلك علامة على مشكلة بالقلب.



5. تورم الساقين

يمكن أن يكون تورم الساقين والقدمين علامة على فشل القلب، قد تلاحظ أن الأطراف السفلية تصبح أكثر انتفاخًا عندما ترفع حذائك في نهاية اليوم، من المرجح أن تلاحظ تورمًا في الساقين والكاحلين في وقت لاحق من اليوم لأن الجاذبية تزيد من كمية وضغط الدم في أوردة الأطراف السفلية.



6. ضيق في التنفس والتعب

وقالت جمعية القلب الأمريكية إن ضيق التنفس هو مؤشر لفشل القلب.



7. الدوار

يمكن أن يكون الشعور بالدوار - أو حتى الإغماء - علامة على أن تدفق الدم إلى المخ مقيد ، وهو سبب رئيسي للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

الدوخة والإغماء يمكن أيضا أن يكون بسبب انخفاض ضغط الدم. والدوار، خاصة عند الوقوف بسرعة كبيرة، هو أحد الأعراض الشائعة للغاية للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.



8. السعال المستمر

السعال المستمر ليس دائمًا علامة على أن قلبك يعاني من مشكلة ، لأنه من الأعراض الشائعة للعديد من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية. يمكن أن يكون السعال الذي لا ينتهي علامة على تراكم السوائل في رئتيك ، وهوعلامة على قصور القلب الاحتقاني.

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