زيت بذور العنب لنضارة الشعر

تتعدد فوائد زيت بذور العنب للشعر، لذا فهو يدخل في العديد من منتجات تنعيم وتكثيف الشعر؛ لقدرته على إعادة حيوية ونضارة الشعر، بفضل احتوائه على أهم العناصر والمعادن المهمة في علاج مشاكل الشعر. فيما يلي سنتعرف على فوائد وطرق استخدام زيت بذور العنب في الخلطات الطبيعية:



فوائد زيت بذور العنب للشعر:

يعمل على ترطيب الشعر بشكل عميق.

يمنح الشعر حيوية ولمعاناً طبيعياً.

ينشط الدورة الدموية مما يؤدي إلى إظهار الشعر بحيوية ونضارة طبيعية، حيث يحتوي على كمية غنية من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر.

يُقلل الحكة في فروة الرأس، من خلال العمل على إزالة الطبقة الجافة الموجودة على فروة الرأس.

يعالج تساقط الشعر والقشرة الموجود فيه.

يُعالج الشيب المبكر.

يعمل على نمو الشعر.

يضفي للشعر رائحة زكية.

يحتوي على نسبة من فيتامين هـ مما يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتنظيفه، كما أنه يُحسن من نوعيته.

يقضي على هرمون الديهيدرو تستوسترون الذي يعمل على إيقاف نمو البصيلات الخاصة بالشعر.

يمنح كل من فروة الرأس والشعر التغذية اللازمة لهما، وذلك لأنه يحتوي على حمض اللينوليك بتركيزٍ عالٍ

طريقة استخدام زيت بذور العنب للشعر:

زيت بذور العنب لترطيب الشعر وزيادة نموه: أخلطي أربع ملاعق من زيت بذور العنب مع ملعقتين من زيت اللافندر أو إكليل الجبل، ثم دلّكي فروة رأسك به وأتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه.

زيت بذور العنب لتكثيف الشعر: امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب مع زيت جنين القمح وزبدة الكاكاو وضعيها في حمام مائي حتى تذوب زبدة الكاكاو، ثم ضعي على المزيج السابق ملعقة كبيرة من البابونج المجفف و بتلات الورد وحركي باستمرار، ثم اتركي الخليط جانباً لنصف ساعة، بعد ذلك صفّي الخليط باستعمال قطعة قماش نظيفة أو مصفاه، وضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالشامبو والماء.

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احرصي عزيزتي على استخدام زيت بذور العنب للشعر، فهو يعمل على علاج الكثير من مشاكل الشعر، كالجفاف والشيب والبهتان وغيرها، فتظهري بذلك بشعر جميل وحيوي.

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