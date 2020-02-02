آيس كريم بالنيتروجين.. يكوي الجلد ويصيب بقرح المعدة

النيتروجين عبارة عن غاز يدخل ضمن مكونات الهواء الجوي، وتصل درجة حرارة النيتروجين السائل إلى درجة منخفضة للغاية، ويدخل مؤخرا في الصناعات الغذائية للتبريد والتجميد للدواجن والأطعمة المحفوظة، كما أن له استخدامات طبية في العمليات الجراحية.



وعرضت وسائل إعلام مصرية، السبت، حادث تعرض طفل لثقب في معدته لتناوله "آيس كريم النيتروجين"، خلال جولة مع أسرته، بعد استنشاق النيتروجين، وتم تقديم العلاج اللازم حتى خروجه من العناية المركزة.

وشعر الطفل بالألم الشديد بمجرد تناول الآيس كريم ما أصابه بانفجار في المعدة، وتم إسعافه بالإجراءات الطبية العاجلة للسيطرة على الحالة حتى استقرار الوضع.

وكان أول ظهور للنيتروجين السائل في جامعة جاجيلونيان في 15 أبريل/نيسان 1883 من قبل علماء فيزيائين بولنديين.

ويقول الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، إن خطورة هذا الغاز تكمن في كون درجة حرارته أقل من 200 تحت الصفر وقد تصل إلى أقل من 300، مؤكدا أنه خطير جدا عند ملامسته للجلد أو الأغشية المخاطية للفم حيث يقوم بكيها على الفور.

وأضاف أن النيتروجين السائل قد يصيب بقرح والتهابات في الجلد واللسان والفم والمريء والمعدة، كما يسبب ألم في الأسنان وصعوبة في البلع والتنفس والتهاب في جدار المعدة ومن ثم قرحة وبعد ذلك ثقب في المعدة حيث يؤدي ذلك إلى قيء دموي، نزيف داخلي.

وأضاف: "غاز النيتروجين مادة كيماوية غير كاوية عديم اللون والطعم والرائحة، وعندما يختلط بالهواء الجوي يحدث دخان كثيف، لذالك يستخدم في صناعة الآيس كريم للتجميد سريعا ولجذب الجمهور له، لكنه حتى الآن لا توجد حيلة لتجنب خطورته وبالتالي هناك ضرر من ملامسته للجلد أو دخوله المعدة".

ويضيف: "النيتروجين السائل هو مصدر مدمج وناقل بسهولة لغاز النيتروجين الجاف، لأنه لا يتطلب الضغط، ويتمتع بالقدرة على الحفاظ على درجات حرارة أقل بكثير من نقطة انصهار الماء، ما يجعله مفيدا للغاية في مجموعة واسعة من التطبيقات، وفي المقام الأول عمليات ودورات التبريد المفتوحة، بما في ذلك: (العلاج بالتبريد لإزالة الأنسجة الميتة أو الخبيثة في حالات سرطان الجلد والآفات الجلدية: مثل التقرن الشعاعي ولتخزين الخلايا في درجة حرارة منخفضة للعمل في المختبرات، وفي التبريد العميق)".

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وفي أغسطس/آب 2018 حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول آيس كريم النيتروجين السائل لأنه قد يسبب صعوبات في التنفس وأضرارا جسيمة للجلد والأعضاء الداخلية.

وقالت إن النيتروجين السائل بارد للغاية وربما يكون ضارا بصحة الشخص الذي يأكل المثلجات، وقال مسؤولون إن أكل النيتروجين السائل يمكن أن يحرق الحلق لأنه بارد جدًا، حسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وفي بعض الحالات القصوى، يمكن أن يسبب أضرارا داخلية للأعضاء.

وقالت الطبيبة، سوجاثا رامامورثي، إن "تناول شيء بارد يمكن أن يسبب تشنجات القصبة الهوائية والتهابات وتهيج الأغشية المخاطية".

وحذرت رامامورثي من أن مخاطر تناول النيتروجين السائل يمكن أن تكون شديدة، مع درجة حراة الآيس كريم عند 320 درجة تحت الصفر.

وتابعت: "تبريد أي نوع من المنتجات وصولاً إلى درجات حرارة دون الصفر ربما يكون خطيرًا بسبب ملامسته لأعضائنا الداخلية الدافئة".

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنه في بعض الحالات، يمكن أن يهدد الحياة.

كما حذر المسؤولون المصابين بالربو من أكل آيس كريم النيتروجين السائل.

ولا يقتصر استخدام النيتروجين السائل في إعداد بعض المثلجات، لكن يمكن استخدامه في إعداد الحبوب والكوكتيلات وغيرها من الأطعمة.