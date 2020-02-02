منظمة الصحة العالمية تحارب "شائعات كورونا"

كلفت منظمة الصحة العالمية فرق التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي بمكافحة المعلومات المضللة حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بما في ذلك الشائعات التي تفيد بأن الدخان المنبعث من الألعاب النارية يمكن أن يقتل الفيروس.

وقالت المنظمة الأممية في آخر تحديث يومي حول تفشي المرض، الأحد: "لقد صحب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتعامل مع انتشاره وفرة هائلة في المعلومات، بعضها دقيق وبعضها غير دقيق"، موضحة أن تدفق طوفان من المعلومات جعل التمييز بين الأساطير والحقائق أمراً صعباً.

وتعمل فرق المنظمة على مدار الساعة لتحديد أكثر الشائعات انتشاراً التي قد تشكل مخاطر على الصحة العامة، مثل تدابير الوقاية أو العلاجات الخاطئة.

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ومن بين الأسئلة التي فضحت منظمة الصحة العالمية زيفها عبر موقع "فيسبوك": "هل يمكن أن يمنع الدخان والغاز المنبعث من الألعاب النارية انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟".

وأجابت: "الجواب البسيط هو كلا، في حين أن الألعاب النارية يمكن أن تسبب الحروق وتهيج العينين وتسبب التهاباً في الحلق والرئتين، فإنها لا تقضي على الفيروس".

وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن طلب بضائع من الصين، أوضحت "الصحة العالمية" أن تلقي الرسائل أو الطرود من الدولة الأسيوية آمن، قائلة: "بناء على التحاليل السابقة، نعلم أن فيروسات كورونا لا تعيش طويلا على أشياء، مثل الرسائل أو الطرود".

وحذرت في منشور آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأشخاص من استخدام زيت السمسم أو المواد الكيميائية لمنع العدوى، موضحة أنه في حين أن زيت السمسم لا يقضي على الفيروس، فإن مواد التبييض أو مطهرات الكلور تقضي عليه.