كوريا الشمالية: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد

كوريا الشمالية تفرض حجراً صحياً إجبارياً على أي أجنبي يصل إلى البلاد

قال مسؤول بوزارة الصحة في كوريا الشمالية، الأحد، إن بلاده ليس بها أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين المجاورة.

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وعلقت كوريا الشمالية أغلب الرحلات مع الصين وروسيا، وفرضت حجراً صحياً إجبارياً على أي أجنبي يصل إلى البلاد، وأوقفت برامج السياحة الدولية بين إجراءات أخرى لمواجهة المرض.

وقال سونج إن بوم، المسؤول في وزارة الصحة الكورية الشمالية لمحطة "كيه.آر.تي" الرسمية، إن عدم وجود حالات مؤكدة للإصابة بالمرض ليس مبرراً للتراخي في جهود الوقاية.

وأضاف: "لا يجب أن نشعر باطمئنان زائد لمجرد عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في بلادنا.. علينا تعزيز الوعي العام بين المواطنين والعمل معا من أجل الوقاية".