شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب يشعر بها جميع المواطنين في جميع البلدان، وهذا الأمر يرجع إلى الأقاويل الكثيرة حول فيروس كورونا، ومع ارتفاع إحصائيات المرضى يكثر التساؤلات من قبل المواطنين، ومن أبرز وأهم هذه الأسئلة هي ما هو الفرق بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا ونزلات الأنفلونزا، وذلك نتيجة لتشابه الأعراض بينهم، ولذا كيف يمكنك التفرقة بينهما؟.

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا والأنفلونزا لهما أعراض ربما تكون مشابهة، وذلك في بداية الإصابة، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على الفرق بينهم وكيف يستطيع الشخص التفرقة بينهما، وأيضًا طرق العلاج.

اعراض فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة العالمية أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم وتصل لـ39.

-السعال حيث يصاب المريض بالكحة الجافة والشديدة.

-التهاب الحلق.

- التهاب رئوى حاد.

كيف يمكن انتقال الفيروس كورونا للأشخاص؟

-استنشاق الرذاذ التنفسى للمريض.

-استخدام الأدوات الخاصة بالمريض .

-إصابة العاملين فى المجال الصحى.

-لمس الأسطح الملوثة والحامة للفيروس.

أعراض الأنفلونزا

هناك العديد من أعراض الأنفلونزا، ويمكنك التفرقة بينها وبين فيروس كورونا، وهي:

-ارتفاع درجة حرارة المصاب وتتراوح بين 38 و41 خلال 24 ساعة.

-رعشة شديدة في الجسم وتظهر رجفة مفاجئة على المصاب.

-آلام شديد فى العظام.

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-السعال.

-الزكام.

القشعريرة.

-التهاب الحلق والرئتين.

- العطس.

-احتقان الأنف.

-التعرض للقيء في بعض الأحيان.

-تعب عام فى الجسم.

-الصداع.

-آلام فى الأكتاف والرجلين واليدين.

-زغللة فى العينين.

-إسهال.

-التهاب الأذن.

-استمرار هذه الأعراض لفترة لا تقل عن ثلاث أيام حتي سبع أيام.

وعن طرق الوقاية من الأنفلونزا يجب القيام بالتالي:

-الحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا.

-تجنّب التعرض للطقس .

-الامتناع عن مخالطة المصابين بالأنفلونزا.

-الابتعاد عن الأماكن العامة والمزدحمة .