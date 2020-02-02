5 طائرات عسكرية تجلي 130 روسيا من الصين

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع، أن 5 طائرات عسكرية ستجلي مواطنين روسيين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقالت وكالة تاس للأنباء، إن نحو 130 روسياً باتوا على أهبة الاستعداد لمغادرة إقليم هوبي بؤرة تفشي المرض.

ووفقًا لبيانات إدارة الصحة الوطنية الصينية، قتل فيروس كورونا الجديد 304 أشخاص في البلاد، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة.

وأعلنت إدارة الصحة الفلبينية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بعد تفشي‭‭ ‬‬الفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر في نحو 24 دولة خارج الصين.