بعد الاشتباه بأول إصابة بـ"كورونا".. إيرانيون ينتقدون بطء سلطات طهران

انتقد مغردون إيرانيون عبر موقع تويتر تباطؤ سلطات بلادهم في تعليق رحلات الطيران مع الصين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووصلت 3 رحلات طيران على الأقل منذ، السبت، وحتى اليوم الأحد، قادمة من بكين إلى مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران.

يأتي هذا بينما أوقفت العديد من دول العالم جميع رحلات خطوطها الجوية المسافرة إلى الصين، حيث تعتبر مدينة ووهان بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وسائل إعلام محلية قبل يومين أن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني أصدر أمرا بوقف حركة الطيران مع الصين بناء على اقتراح وزير الصحة بحكومة طهران سعيد نمكي لمنع دخول الفيروس إلى بلاده، لكن القرار لم يدخل حيز السريان حتى الآن.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الأحد، نقلا عن الناطق باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية أرش نجيمي عن احتجاز موظف بأحد مطارات إقليم أصفهان (وسط إيران) في مستشفى الفارابي المحلي بعد ظهور أعراض الحمى والسعال عليه.

وأضاف نجيمي أن الموظف المشتبه بإصابته بفيروس كورونا الجديد لديه تاريخ من الاتصالات مع سياح صينيين، وقد تم سحب عينة منه وإرسالها بغرض التأكد منها إلى أحد معامل الفيروسات بالعاصمة طهران، حسب قوله.

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وهاجم إيرانيون عبر موقع تويتر تجاهل مسؤولي بلادهم التحذيرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ دوليا.

وتداول مغردون إيرانيون صورة تظهر فحص مسافرين باستخدام ترمومتر حراري طبي داخل مطار طهران، معتبرين أن الترمومتر لا يصلح للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا.

بعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.

وأعلنت إدارة الصحة الفلبينية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بعد تفشي‭‭ ‬‬الفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر في نحو 24 دولة خارج الصين.

ويقال إن مصدر الفيروس المجهول انتشر داخل سوق لبيع لحوم الحيوانات في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بالصين.

ويعتبر الفيروس الجديد من عائلة فيروسات كورونا التي تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الفتاكة مثل سارس.

وينصح الأشخاص بغسل أيديهم بالمياه النظيفة والمنظفات أثناء تفشي هذه الفيروسات، والتأكد من تغطية أفواههم أثناء العطس أو السعال، وتجنب الوجود في الأماكن العامة والمكتظة، حيث قد يكون الفيروس حاضرا، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من المصابين أو ملامسة الحيوانات، سواء الأليفة والبرية دون وسائل حماية شخصية مثل (أقنعة الوجه، وقفازات اليدين وما شابه).