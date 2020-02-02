إعدام 18 ألف دجاجة في الصين بعد ظهور أنفلونزا الطيور

بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا الجديد، أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية ظهور حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 من السلالة شديدة الإمراض.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن الفيروس ظهر في مزرعة في مدينة شاويانغ في مقاطعة هونان، وأن 4500 دجاجة من أصل 7850 دجاجة في المزرعة قد ماتت بسبب الفيروس.

ومن جانبها أعدمت الحكومة الصينية 17.828 دجاجة بعد ظهور فيروس H5N1.

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ووفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تعتبر أنفلونزا الطيور "عالية الإمراض" لقدرتها على قتل الطيور.

وقال الموقع الإلكتروني للمسح الجيولوجي: "لا يشير مصطلح منخفض الإمراض أو شديد الإمراض إلى مدى انتقال الفيروسات إلى الإنسان أو الثدييات الأخرى أو الأنواع الأخرى من الطيور، لأن معظم سلالات أنفلونزا الطيور ليست شديدة الإمراض وتسبب ظهور أعراض قليلة على الطيور المصابة".

ومع ذلك بالنسبة للدواجن، يمكن أن تتحول بعض السلالات قليلة الإمراض من أنفلونزا الطيور إلى سلالات شديدة الإمراض تسبب مرضا شديدا ومعديا بين الدواجن والطيور البرية أحيانا، وعادة ما تتسبب في الوفاة، حسب المسح الجيولوجي الأمريكي.

وتقول منظمة الصحة العالمية: "رغم إمكانية انتقال فيروس H5N1 إلى البشر، خاصة هؤلاء الذين يتعاملون بطريقة مباشرة مع الطيور الميتة أو البيئات الملوثة، لكنه نادر بين البشر".

وأوضحت أن الفيروس لا يصيب البشر بسهولة ومن غير العادي انتقاله من شخص إلى آخر، فضلا عن عدم وجود دليل علمي عن إمكانية انتقال المرض إلى البشر عن طريق الطعام المطهي بصورة صحيحة.