إليك أبرز 5 صيحات لغرة الشعر للمفاضلة بينها

ربما تصادفين خلال تصفحك مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي تبرز فيها صيحات مختلفة ومتنوعة لغرة الشعر التي تتفاوت في الهيئة على حسب شكل الوجه، ومن الضروري معرفة أن لكل ما وجه ما يناسبه، وأنك قد ترين غرة مناسبة لنساء أخريات لا تناسبك، وأن الفكرة هنا هي ضرورة اختيار ما يناسب شكل وجهك.

وإن كنت غير متأكدة تمامًا من شكل وجهك، فلا داعي للقلق، إذ يشير خبراء تجميل إلى أن المسألة بسيطة، ويمكن اكتشاف شكل وجهك بالنظر للمرآة، وإيلاء اهتمام أكبر بـ 3 مناطق رئيسية في الوجه هي خط الشعر، خط الفك وطول الوجه، إذ تعتبر تلك المناطق هي الأجزاء الرئيسية التي تحدد شكل الوجه، ويتم على أساسها اختيار الغرة المناسبة لوجهك. ونستعرض فيما يلي 5 من أبرز الغرات التي تناسب شكل وجهك :

حال كان الوجه على شكل قلب

ينصح خبراء تصفيف الشعر في تلك الحالة بالاستعانة بغرة الهدب الناعم، وهي الغرة التي تساعد أصحاب هذا الوجه على إطالته بدءًا من الجبهة مرورًا إلى أسفل وكذلك إبراز الانحناء الموجود عند طرف الذقن.

حال كان الوجه دائري الشكل

ينصح خبراء تصفيف الشعر في تلك الحالة بالاستعانة بغرة كثيفة مصففة على أحد الجانبين، وهي الغرة التي تناسب هذا الوجه تمامًا وتضفي على جماله ورونقه بشكل كبير لأنها تبرز جمال الوجه المدور. كما أنها تساعد على تمديد منتصف الخد وتضيف طولاً بزاوية للشعر والوجه.

حال كان الوجه طويل الشكل

ينصح خبراء تصفيف الشعر في تلك الحالة بالاستعانة بغرة كثيفة مباشرة، لأن الغرة في تلك الحالة تساعد على إحداث حالة من التوازن خصوصاً في منطقة الجبهة، ما يثير الانتباه للعينين ولمركز الوجه بعيدًا عن الطول الحاصل عند منطقة الذقن، وهو ما يمنح المرأة في الأخير إطلالة مميزة.

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حال كان الوجه بيضاوي الشكل

فإن هذا الشكل تناسبه كثير من أنواع الغرات بالفعل، لأن هذا الشكل يبدو مميزًا ويمكنه أن يتماشي مع عديد الصيحات، فتماثل هذا الوجه يتيح خيارات تصفيف متعددة، ويمكن للمرأة تجربة العديد من الغرات واختيار إحداها.

حال كان الوجه مربع الشكل

ينصح خبراء تصفيف الشعر في تلك الحالة بالاستعانة بالغرة الكثيفة الطويلة التي تملأ منطقة الجبين، حيث تضفي أيضًا على الوجه قدرًا من التماثل والتوازن، ويمكن للمرأة تنويع تصفيف تلك الغرة وفقًا لما يحلو لها.

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