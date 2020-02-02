هكذا تستيقظ من النوم دون 'منبه'!

الأحد 2 فبراير 2020

يواجه الكثيرون صعوبات في الاستيقاظ في الصباح الباكر دون اللجوء إلى المنبه، الذي يسبب صوته إزعاجا أكثر ما يساعد على الاستيقاظ.



ومع المتاعب التي يسببها المنبه، بخلاف صعوبات الاستيقاظ مبكرا، تتزايد أهمية البحث عن طريقة يمكن بها الإفاقة في وقت مبكر دون هذه الأداة المزعجة.

ومن خلال مجموعة من الخطوات، بإمكانك تدريب جسمك لكي تستيقظ يوميا في الوقت الذي تريد، ودون الحاجة للاعتماد على المنبه.

وحسب موقع "سليب دوت أورغ"، يمكن للإنسان تدريب جسمه على الاستيقاظ في ساعة معينة، من خلال ساعته البيولوجية الخاصة التي تحدد شعور الإنسان بالنعاس أو النشاط.

ولتتوقف عن الاعتماد على المنبه، اخلق نظاما ثابتا تتبعه بشكل يومي، فعلى سبيل المثال، حاول الخلود إلى الفراش في نفس الساعة يوميا.

لكن من الضروري أن تمنح جسدك القدر الكافي من النوم، إذ أن التدريب لن ينجح بتاتا إذا كان الجسم مرهقا وبحاجة لمزيد من الاسترخاء.

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ويحتاج معظم الناس للنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا ليشعروا بالراحة والنشاط بعد الاستيقاظ، لذلك عليك أولا أن تحدد عدد الساعات التي يحتاجها جسدك، وبناء عليها تحدد موعد استيقاظك.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت معتادا على النوم في الساعة 11 مساء، لكن بحساب عدد ساعات التي تحتاجها وجدت أنه من الضروري أن تنام في العاشرة، حاول أن تبكر موعد نومك تدريجيا.

ففي الأسبوع الأول اذهب إلى فراشك الساعة 10:45 وفي الأسبوع الثاني الساعة 10:30 وهكذا حتى تصل إلى العاشرة.

أما قبل موعد نومك بساعة، فحاول أن تهيئ نفسك للنوم، من خلال نظام أو أنشطة معينة تساعدك على الاسترخاء، كالاستحمام أو قراءة كتاب أو التأمل، مع التأكد من إطفاء الأجهزة الإلكترونية والأنوار.

ومع شعورك بأنك على وشك أن تنام، ذكر نفسك بالساعة التي تريد الاستيقاظ فيها، لتعد جسمك لذلك.

لكن إن كنت من "مدمني" استخدام المنبه، ينصح بتجربة هذه الخطوات قبل أيام عطلتك، لتجربة تأثيرها عليك.