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شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية تبطئ الشيخوخة.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
كشف العلماء في جامعة ايرلانغين الألمانية أن المركب العضوي "الهيدروكينون" الموجود في الشوكولاته والشاي والقهوة والنبيذ، بالتعاون مع الزنك يمنع عملية الأكسدة في الجسم ويبطئ الشيخوخة.
وتوصل هؤلاء العلماء إلى استنتاج مفاده أن الزنك ينشط عمل المجموعات من الهيدروكينون وينتج حماية طبيعية ضد أنيون فوق الأكسيد الذي يلحق ضررا بالجزيئات الحيوية للجسم مثل البروتينات والليبيدات.
ويعد الهيدروكينون المركب الوحيد القادرة على تدمير فوق الأكسيد. لكن في حال توحيد الزنك والهيدروكينون تنشأ في الجسم مجموعة تشبه إنزيم سوبر أكسيد ديسميوتاز. وتحمي هاتان المادتان الجسم ضد عملية الانحطاط التي تتسبب فيها الأكسدة. ويعني ذلك أن أنيون فوق الأكسيد يمكن أن يؤثر على الأيض ويمنع تلف الجسم.
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