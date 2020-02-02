شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية تبطئ الشيخوخة.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 كشف العلماء في جامعة ايرلانغين الألمانية أن المركب العضوي "الهيدروكينون" الموجود في الشوكولاته والشاي والقهوة والنبيذ، بالتعاون مع الزنك يمنع عملية الأكسدة في الجسم ويبطئ الشيخوخة.

Advertisements وتوصل هؤلاء العلماء إلى استنتاج مفاده أن الزنك ينشط عمل المجموعات من الهيدروكينون وينتج حماية طبيعية ضد أنيون فوق الأكسيد الذي يلحق ضررا بالجزيئات الحيوية للجسم مثل البروتينات والليبيدات. ويعد الهيدروكينون المركب الوحيد القادرة على تدمير فوق الأكسيد. لكن في حال توحيد الزنك والهيدروكينون تنشأ في الجسم مجموعة تشبه إنزيم سوبر أكسيد ديسميوتاز. وتحمي هاتان المادتان الجسم ضد عملية الانحطاط التي تتسبب فيها الأكسدة. ويعني ذلك أن أنيون فوق الأكسيد يمكن أن يؤثر على الأيض ويمنع تلف الجسم.

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